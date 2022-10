Néstor Girolami, ein Anwärter auf die Fahrermeisterschaft im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) hat einen Fahrer zuletzt als „großes Talent“ bezeichnet. Dieser Fahrer wird Argentinien Ende des Monats bei den FIA Motorsport Games vertreten.

Die Rede ist von Ignacio Montenegro, der auserkoren wurde, in einem Honda Civic Type R TCR in der Tourenwagen-Kategorie auf Medaillenjagd zu gehen. Einer seiner Kontrahenten ist dabei der belgische WTCR-Toppilot Gilles Magnus, der zusammen mit seinem Team Comtoyou Audi Sport regelmäßig auf den vorderen Positionen zu finden ist.



Nachdem Girolami und Ignacio Montengro beinahe das Langstreckenrennen der TCR Südamerika auf dem Ignacio Montenegro in seiner Heimat Argentinien gewonnen hätten, sagte Girolami, dass Montenegro ein Fahrer sei, den man im Auge behalten sollte.



Damals war Montenegro am Steuer seines Honda Civic Type R TCR auf dem besten Weg, das Rennen zu gewinnen, bis ein Überhitzungsproblem den sicher geglaubten Sieg zunichtemachte.



Doch des einen Pechs ist des anderen Glücks und so rutschen schließlich Fabio Gasagrande und Girolami WTCR-Teamkollege bei ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, auf den ersten Platz nach vorne, den sie in den verbleibenden anderthalb Runden nicht mehr hergeben sollten.



Anschließend lobte Girolami Montenegro in einem Facebook-Post: "Großes Talent, schnell und sehr professionell. Es war ein Vergnügen, mit ihm das Auto zu teilen. Uns fehlten eineinhalb Runden zum Sieg, aber der Rennsport wird uns bald eine weitere Chance geben."



Die zweite Ausgabe der FIA Motorsport Games findet vom 26. bis 30. Oktober auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich statt.



Bild: Facebook.com/bebugirolamioficial

