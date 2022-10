Tom Coronel (im Bild) und Gilles Magnus kämpfen bei den FIA Motorsport Games in Südfrankreich um Gold für die Niederlande und Belgien.

Die FIA Motorsport Games 2022 finden dieser Tage in Marseille statt, wobei die Action auf der Strecke auf dem nahegelegenen Circuit Paul Ricard in Le Castellet über die Bühne geht.

Tom Coronal und Gilles Magnus - Stars von Comtoyou Racing und Rennsieger im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) mit Audi-Antrieb - sind ab Freitag, 16:50 Uhr Ortszeit im 1. Freien Training im Einsatz.

Weitere Action auf der Strecke folgt am Samstag mit dem 2. Freien Training ab 12:20 Uhr und dem Qualifying ab 18:05 Uhr.

Rennen 1 geht am Sonntag ab 9:40 Uhr über eine Distanz von 25 Minuten plus eine Runde. Rennen 2 wird um 14:30 Uhr für 30 Minuten plus eine Runde gestartet.

