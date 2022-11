Für die Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups wird Ende November auf dem Jeddah Corniche Circuit gleich doppelt Geschichte geschrieben.

Vom 25. bis 27. November nehmen die Stars des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) nicht nur am ersten Tourenwagenrennen auf Weltniveau in Saudi-Arabien teil. Sie werden auch die ersten sein, die auf der neu fertiggestellten Kurzanbindung des spektakulären Stadtkurses am Roten Meer antreten: dem Jeddah Corniche Circuit in Dschidda, auf dessen Grand-Prix-Layout seit 2021 Formel-1-Rennen stattfinden.Das Layout der Kurzanbindung in Dschidda verbindet Kurve 4 mit Kurve 20 des Grand-Prix-Kurses und bildet eine aufregende 3,450 Kilometer lange Streckenvariante mit zwölf Kurven. Das dort ausgetragene WTCR-Rennen von Saudi-Arabien ist die letzte Station im WTCR-Kalender 2022. Mehr noch: Mit diesem Rennwochenende wird die Rennserie nach fünf Saisons und 108 Rennen beendet.Die Kurzanbindung in Dschidda führt die Fahrer zunächst bis zur zweiten Linkskurve (Kurve 4). Anstatt dann jedoch den Grand-Prix-Kurs in Richtung Kurve 5 weiterzufahren, geht es unmittelbar nach Kurve 4 in eine geschwungene Linkskurve (Kurve 5). Anschließend wird der geschwungene Rechtsbogen (Kurve 6 der Kurzanbindung beziehungsweise Kurve 20 des Grand-Prix-Kurses) durchfahren. Dann folgt der restliche Teil der Strecke bis Start/Ziel.Im Rahmen der Streckenänderungen wurden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, darunter die Neupositionierung der Sicherheitszäune in den Kurven 8 und 10 auf der kurzen Strecke. Auch an den Randsteinen wurden Änderungen vorgenommen: In den Kurven 4, 8 und 10 wurden abgeschrägte Betonrandsteine installiert.Diese Randsteine haben das gleiche Profil wie die ursprünglichen Randsteine, aber der Übergang im hinteren Bereich zum Auslauf hin ist bündig mit der Oberfläche und nicht mehr abfallend. Außerdem wurden an den Leitplanken in Kurve 11 zusätzliche Tecpro-Barrieren installiert.", sagt, so Ley.ergänzt: "Nach dem Qualifying am Samstag, 26. November ab 18:30 Uhr Ortszeit (16:30 Uhr MEZ) wird Rennen 1 am Sonntag, 27. November um 19:45 Uhr Ortszeit (17:45 Uhr MEZ) gestartet. Die Renndistanz ist auf 30 Minuten plus eine Runde angesetzt. Rennen 2 wird um 22:15 Uhr Ortszeit (20:15 Uhr MEZ) gestartet und dauert 25 Minuten plus eine Runde. Klicken Sie HIER für die vollständigen WTCR-Punktestände in Fahrer- und Teamwertung nach 16 von 18 Saisonrennen 2022.Eintrittskarten für das WTCR-Rennen von Saudi-Arabien sind HIER erhältlich. Die Tickets kosten 50 Saudi-Riyal (umgerechnet 12,85 Euro) für das gesamte Wochenende. Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt.