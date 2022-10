Vor den saisonentscheidenden Veranstaltungen des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR in Bahrain und Saudi-Arabien im nächsten Monat erinnert FIAWTCR.com an das Finale 2021, als Yann Ehrlacher erneut König des WTCR wurde und Luca Engstler ein Punkt zum großen Sieg reichte.

Mikel Azcona und Rob Huff holten sich im vergangenen November die Siege in zwei sensationellen Rennen auf dem Sochi Autodrom. Nachdem der sechste Platz in Rennen 1 ausreichte, um den FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR für Fahrer zu gewinnen, wurde Rennen 2 zu einer Hochgeschwindigkeits-Ehrenrunde für Ehrlacher, als der Franzose in seinem von Goodyear ausgerüsteten Lynk & Co. dieses Ergebnis wiederholte.Im Kampf um den FIA WTCR-Junioren-Fahrertitel setzte sich Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) mit einem Punkt Vorsprung gegen Gilles Magnus durch. Der Comtoyou Team Audi Sport-Pilot musste sich mit der WTCR-Trophy begnügen, die er sich bei der vorherigen Veranstaltung in Italien gesichert hatte, nachdem er in der ersten Runde von Rennen 2 nach einer Kollision ausgeschieden war.Azcona und Huff waren bei 16 Saisonrennen die Sieger elf und 12. Mit CUPRA gewann auch die fünfte von fünf Marken, was zeigt, wie offen der WTCR ist.Azconas Sieg in Rennen 1 kam nach einem spannenden Überholmanöver in der letzten Runde gegen Jean-Karl Vernay zustande, während Huff in Rennen 2 von einer Kollision zwischen Azcona und Yvan Muller profitierte, kurz bevor das Rennen nach einer Intervention des Honda Civic Type R Limited Edition Safety-Car wieder aufgenommen wurde.Vernay und Vervisch standen zusammen mit Azcona in Rennen 1 auf dem Podium, Magnus und Nathanaël Berthon komplettierten in ihren Comtoyou-Audis die Top 5. Noch besser lief es für Berthon in Rennen 2: Der Franzose holte seinen ersten Podestplatz der Saison vor ALL-INKL.DE Münnich Motorsport-Pilot Attila Tassi und Jean-Karl Vernay.Die Titelhoffnungen von Esteban Guerrieri endeten in der ersten Runde des verregneten Rennens 1 durch einen Unfall. Trotz intensiver Bemühungen des ALL-INKL.COM Münnich Motorsport-Teams, seinen Honda Civic Type R TCR zu reparieren, konnte der Argentinier in Rennen 2, das sein Teamkollege Néstor Girolami zeitweise anführte, bevor er hinter Ehrlacher auf den siebten Platz abrutschte, nicht mehr starten.Nach einem 14. Platz in Rennen 1 begann das letzte Rennwochenende von Gabriele Tarquini vor seinem Rückzug aus dem aktiven Rennsport damit, dass seine Konkurrenten ihre Vorbereitungen für das Freie Training 1 verschoben, um ihm eine emotionale Ehrenwache zu erweisen. Leider endete der letzte WTCR-Einsatz des legendären Italieners nach einer Berührung mit einem Ausfall. Sein BRC-Hyundai-Teamkollege Norbert Michelisz holte jedoch in beiden Rennen Punkte.Vor Rennen 2 wurde es still in der Startaufstellung, denn die WTCR-Familie gedachte Marcela Bertolissi, die Anfang des Monats verstorben war. HIER können Sie die Highlights noch einmal sehen.