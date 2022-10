Die neue Serie, die auf frühere Titelkämpfe im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR zurückblickt, wird heute auf FIAWTCR.com mit einer Erinnerung an das Finale der Saison 2020 im MotorLand Aragón fortgesetzt.

Trotz einer unglaublichen Aufholjagd von P16 in der Startaufstellung zu einem sensationellen, rekordverdächtigen zehnten WTCR-Karrieresieg von Guerrieri wurde Yann Ehrlacher nach einem denkwürdigen Tag in Spanien zum jüngsten Titelträger der Geschichte des FIA Tourenwagen-Weltcup.Eine weitere WTCR-Saisonentscheidung voller Dramatik begann mit einem sensationellen Sieg von Ehrlachers Hauptrivalen Guerrieri und endete mit dem ersten WTCR-Titel für Frankreich nach den Erfolgen des Italieners Gabriele Tarquini und des Ungarn Norbert Michelisz in den Jahren 2018 und 2019, sowie einem bahnbrechenden ersten Rennsieg des Uruguayers Santiago Urrutia.Ehrlacher, dessen Onkel Yvan Muller bereits vier FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaften gewonnen hat und der auch Rennen 2 für sich entscheiden konnte, hat die ganze Saison über die begehrte gelbe Jacke als von Goodyear präsentierter #FollowTheLeader getragen.Obwohl Guerrieri mit seinem Sieg für das Honda-Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport seinen Rückstand nach Rennen 1 auf 16 Punkte reduzierte, blieb Ehrlacher in Rennen 2 ruhig und wurde zum König der WTCR, nacheem Guerrieri mit einem Schaden an die Box musste.Ehrlachers Titel hing jedoch nicht von den Ergebnissen des WTCR-Rennwochenendes in Aragón ab. Der dreimalige Sieger der Saison 2020 hat trotz seiner mangelnden Erfahrung den größten Preis des Tourenwagensports nach einer beeindruckenden Saison gewonnen.Die bisher jüngsten FIA World Touring Car-Titelträger waren Andy Priaulx und José María López, die beide 31 Jahre alt waren, als sie 2005 bzw. 2015 zum ersten Mal Champion wurden.Muller, der passenderweise das Rennen gewann, in dem sein Neffe König des WTCR wurde, war einer der ersten, der Ehrlacher in der Boxengasse des MotorLand Aragón in emotionalen Szenen gratulierte. Mit seinem vierten Platz in Rennen 3 sicherte sich Muller den zweiten Platz, während sein französischer Landsmann Jean-Karl Vernay den dritten Platz und die WTCR-Trophy für Privatfahrer gewann.Guerrieri schien genug getan zu haben, um Vernay vom dritten Platz zu verdrängen, nachdem sein Honda-Kollege Attila Tassi, langsamer wurde und ihm den entscheidenden Punkt gab, den er brauchte, um seinen Rivalen zu schlagen. Doch eine 30-Sekunden-Durchfahrtsstrafe wegen eines Verstoßes gegen die Track Limits warf Guerrieri zurück, so dass Vernay, der für das Team Mulsanne fuhr, nach einer beeindruckenden Saison in seiner Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferrraris den dritten Platz feiern konnte.Nachdem er beim Saisonfinale zum dritten Mal in Folge den WTCR-Titel verpasst hatte, konnte Guerrieri in seinem Honda Civic Type R TCR dennoch auf eine herausragende Saison zurückblicken. Guerrieri stellte nicht nur den Rekord für die meisten WTCR-Siege auf, auch sein Triumph in Rennen 1 ist legendär, obwohl er dabei seinem Teamkollegen Néstor Girolami viel zu verdanken hat.Guerrieris argentinischer Teamkollege entschied sich ebenfalls für die Slick-Vorderreifen von Goodyear und die Regenreifen hinten. Er stürmte von Startplatz 11 los und übernahm am Ende der ersten Runde die Führung. Da Guerrieri aber dringend so viele Punkte wie möglich brauchte, ging Girolami in der letzten Runde vom Gas und ermöglichte Guerrieri den vierten Sieg in 2020.Gilles Magnus, der bei der vorletzten Veranstaltung der Saison den WTCR Rookie-Titel gewann, überholte in Rennen 1 seinen Audi Comtoyou-Teamkollegen Nathanaël Berthon, verpasste aber in Rennen 2 eine zweite Top-3-Platzierung, als ihn Lokalmatador Mikel Azcona in der letzten Runde in seinem von Zengoe Motorsport eingesetzten CUPRA Leon Competición auf den vierten Platz zurückwarf. Azcona kam hinter Vernay und Sieger Muller ins Ziel, während Vernay zusammen mit Sieger Urrutia und dem zweitplatzierten Ehrlacher in Rennen 3 auf dem Podium stand.Urrutias erster Sieg in seinem Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR folgt auf seine Auszeichnung als TAG Heuer Most Valuable Driver beim vorangegangenen Spanien-Rennen des WTCR. Diese Auszeichnung teilten sich diesmal Muller und Vernay, die beide 49 Punkte erzielten, als die durch die COVID-19-Pandemie verzögerte und verkürzte Saison 2020 abgeschlossen wurde.Norbert Michelisz' Amtszeit als König der WTCR endete mit einem fünften Platz in Rennen 2 für das BRC Hyundai Team, während Azcona dreimal in den Top 3 landete und Thed Björk in Rennen 3 Sechster wurde.Der malaysische WTCR-Rückkehrer Mitchell Cheah (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) kam in Rennen 2 auf Platz 13 in die Punkteränge, einen Platz hinter dem Vuković Motorsport Renault Mégane-Fahrer Aurélien Comte. HIER können Sie die Highlights noch einmal ansehen.