Es sind nur noch zwei Veranstaltungen, bevor der Vorhang für den FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR 2022 fällt. Im Vorfeld der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wirft FIAWTCR.com einen Blick zurück auf die vier bisherigen Titelkämpfe und erinnert an das spannende Superfinale auf dem Sepang International Circuit in Malaysia.

Norbert Michelisz wurde König des WTCR 2019, nachdem die actionreiche Saison mit einem spannenden Superfinale beim Malaysia-Rennen endete, das dramatische Action auf zwei und vier Rädern bot.



Neben den drei hochspannenden und dramatischen Läufen, die das WTCR-Saisonfinale ausmachten, umfasste die Veranstaltung auch die 8 Stunden von Sepang, die zweite Runde der FIM Langstrecken-Weltmeisterschaft für Motorräder 2019-20.



Doch während YART Yamaha den Erfolg auf zwei Rädern feierte, war es der Ungar Michelisz, der auf vier Rädern am meisten zu bejubeln hatte, nachdem er in Rennen 1 gewonnen hatte und in den Rennen 2 und 3, die von Esteban Guerrieri bzw. Johan Kristoffersson gewonnen wurden, in die Punkteränge gefahren war.



Guerrieri stürmte in der ersten Runde von Rennen 2 vom neunten auf den ersten Platz und hielt seine Titelhoffnungen am Leben, indem er den Vorsprung von Michelisz bei noch einem ausstehenden Rennen auf zehn Punkte verkürzte. Das dritte Rennen endete mit einem sensationellen Sieg von Kristoffersson, der von Position 22 gestartet war. Der SLR-Volkswagen-Pilot setzte sich nach einem atemberaubenden Vierkampf durch, der Guerrieri letztlich seine Chance auf den WTCR-Titel kostete.



In den ersten Runden wogte das Schicksal des Titels zwischen Guerrieri und Michelisz fast bis zur letzten Kurve hin und her, bis Guerrieris ALL-INKL.COM Münnich Motorsport-Honda nach einer Berührung mit Mikel Azcona aufgrund eines verstopften Kühlers Leistung verlor und schließlich bei rutschigen Bedingungen auf das Gras rutschte.



"Zuallererst möchte ich Esteban ehrlich gratulieren, denn seine Leistungen in Rennen 2 und Rennen 3 waren heute unglaublich stark", sagte BRC Hyundai N Squadra Corse-Pilot Michelisz anschließend. "Es war ein sehr harter Kampf, wir haben Vollgas gegeben. Er hatte einige technische Probleme und ich auch. Vor Rennen 3 sah es so aus, als würde ich gar nicht ins Rennen gehen. Aber am Ende, als das Auto zu 90 Prozent funktionierte, gelang mir der Start - und das ist einfach unglaublich. Es ist einfach eine große Erleichterung nach einer langen Saison. Wir hatten keinen sehr guten Start, aber der zweite Teil der Saison hat das wieder wettgemacht. Den Titel zu holen ist etwas, auf das ich schon seit ein paar Jahren hoffe."



"Es ist ziemlich schwierig, all die Gefühle zu beschreiben, die jetzt durch meinen Körper gehen. Aber das Wichtigste ist, meiner Familie, dem Team und all den ungarischen Menschen zu danken, die mich nun schon seit etwas mehr als 10 Jahren unterstützen.



"Vor etwas mehr als 10 Jahren habe ich noch Computerspiele gespielt und gehofft, eine Profikarriere zu starten. Am Ende habe ich das geschafft. Also ein riesiges Dankeschön an alle. Es ist einfach unglaublich."



Wie sich der Titelkampf im spannenden Rennen 3 entfaltete



Von Beginn an lieferten sich die beiden Titelkandidaten, die aus der ersten Startreihe ins Rennen gingen. ein Duell. Michelisz, der von der DHL-Poleposition aus gestartet war, verlor in Kurve 1 den Anschluss, als Guerrieri auf der Außenlinie vorbeizog und Mikel Azcona von PWR Racing auf den zweiten Platz zog, während sich das Drama des Abends auf der nassen Strecke unter Flutlicht abspielte.



Zu dem Trio gesellte sich bald der bemerkenswerte Kristoffersson, der scheinbar aus dem Nichts auftauchte und einen Vierkampf entfachte, der Michelisz um einen weiteren Platz zurückwarf. In der zweiten Runde kam das Safety-Car zum Einsatz, als Augusto Farfus seinen Hyundai im Kiesbett strandete.



In der fünften Runde wurde das Rennen wieder aufgenommen, und die ersten vier lieferten sich ein unvergessliches Spektakel. Der Schlüsselmoment war ein Zweikampf zwischen Guerrieri und Azcona, der den Argentinier berührte. Die Berührung zwang die Honda kurz auf die Wiese - dann meldete Guerrieri, dass er "Leistung verliert". Er fiel in der Reihenfolge zurück und fuhr die schnellste Runde des Rennens, nachdem die Blockade beseitigt war.



Durch den Rückfall von Guerrieri war Michelisz die WTCR-Krone sicher und er fiel auf Platz fünf zurück. Vor ihm lieferten sich Kristoffersson und Azcona mit dem Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR von Kevin Ceccon vom Team Mulsanne einen neuen Dreikampf.



Nach einer weiteren kurzen Safety-Car-Unterbrechung kämpfte das Trio Kurve um Kurve, bis Kristoffersson in Runde 11 mit einem genialen Außenüberholmanöver in der letzten Kurve die entscheidende Attacke auf Azcona setzte. Azcona verfolgte ihn bis zur Zielflagge in Runde 14, und Ceccon komplettierte das Podium vor Frédéric Vervisch vom Comtoyou Team Audi Sport und einem erleichterten Michelisz. Eine nachträgliche Strafe für den Zwischenfall mit Guerrieri warf Azcona jedoch auf P14 zurück, einen Platz vor dem malaysischen MotoGP-Star Hafizh Syahrin, der als Wildcard-Teilnehmer antrat, und bescherte Vervisch den dritten Platz hinter Ceccon.



Gabriele Tarquini, Michelisz' BRC Hyundai N Squadra Corse-Teamkollege und Titelträger von 2018, wurde auf der Strecke Sechster, doch eine 30-Sekunden-Strafe wegen eines Fahrfehlers hinter dem Safety-Car warf ihn auf P18 zurück. Guerrieris Teamkollege Néstor Girolami wurde Fünfter, Tiago Monteiro von KCMG wurde Sechster und Thed Björk von Cyan Racing Lynk & Co Siebter. Benjamin Leuchter von SLR Volkswagen wurde Achter, gefolgt von Rob Huff, Jean-Karl Vernay, Yvan Muller, Andy Priaulx und Daniel Haglöf.



João Paulo de Oliveira gewann bei seinem WTCR-Debüt die TAG Heuer Best Lap Trophy, während die gemeinsamen Anstrengungen von Thed Björk und Yvan Muller für Cyan Racing Lynk & Co zum Sieg im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR für Teams reichten. Der vielversprechende malaysische Wildcard-Pilot Mitchell Cheah beendete Rennen 2 auf Platz 16.



HIERkönnen Sie sich die Highlights noch einmal anschauen.

Ad

WTCR RÜCKBLICK AUF DIE WTCR-TITELENTSCHEIDUNGEN: GUERRIERI, VERNAY UND VERVISCH HOLEN DIE RENNSIEGE, DOCH UPDATE GESTERN UM 11:57 UHR

WTCR WAS HÄLT DAS WTCR-RENNWOCHENENDE IN BAHRAIN BEREIT? UPDATE GESTERN UM 11:27 UHR