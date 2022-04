Der Lynk & Co 03 TCR, mit dem Yann Ehrlacher 2021 den FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR gewann, ist auch in diesem Jahr schon ein Sieger.

m brasilianischen Velocitta gelang Fabricio Pezzini und seinem PMO Motorsport-Teamkollegen und früheren WTCR-Wildcard-Starter José Manuel Sapag am vergangenen Wochenende zum Auftakt der TCR South America-Saison ein Doppelsieg.



Zuvor war Pezzini in Rennen 1 hinter Raphael Raes (CUPRA Leon Competición) auf Platz zwei gefahren.



Die WTCR-Saison 2022 beginnt am 7. und 8. Mai mit dem Frankreich-Rennen des WTCR in Pau.



Foto:Geely Group Motorsport

