Auf Gilles Magnus werden die Hoffnungen einer ganzen Nation ruhen, wenn er nächsten Monat Belgien bei den FIA Motorsport Games in der Kategorie Tourenwagen vertritt.

Magnus, der für das Comtoyou Team Audi Sport im FIA Toruenwagen-Weltcup WTCR bereits Rennen gewonnen hat, wurde in das achtköpfige Aufgebot des Landes für die zweite Auflage der FIA Motorsport Games berufen, die vom 26. bis 30. Oktober auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich ausgetragen werden.



Bei der Premiere der FIA Motorsport Games vor drei Jahren hatte Magnus die Silbermedaille gewonnen. "Ich habe einige tolle Erinnerungen an 2019. Wir waren wirklich konkurrenzfähig und wurden Gesamtzweiter", sagte er. "Es war auch eine der coolsten Veranstaltungen, an denen ich je teilgenommen habe."



Geoffroy Theunis, Leiter des RACB-Nationalteams, einer Talentförderungsinitiative des belgischen Automobilverbands, sagte: "Unser Land stellt regelmäßig seinen Wert in der internationalen Motorsportszene unter Beweis. Bei diesen FIA Motorsport Games werden die acht besten Ergebnisse jeder Nation zur Ermittlung der Endwertung herangezogen. Wir hoffen, dass die Brabançonne [belgische Nationalhymne] von nun an so oft wie möglich erklingen wird."



Der Wettbewerb der Tourenwagen bei den FIA Motorsport Games beginnt am 29. Oktober mit zwei 30-minütigen Trainingssitzungen. Am Sonntag, dem 30. Oktober, stehen am Vormittag ein 30-minütiges Qualifying und ein Qualifikationsrennen von 25 Minuten plus einer Runde auf dem Programm. Am Nachmittag folgt das Rennen, bei dem die Medaillen vergeben werden, welches über 30 Minuten plus eine Runde geht.

