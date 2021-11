Yann Ehrlacher will die begehrte blaue Jacke, die der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader tragen darf, gar nicht mehr hergeben.

Nach seinem zweiten Saisonsieg beim WTCR-Rennwochenende in Italien liegt der Fahrer aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co-Pilot 36 Punkte vor seinem engsten Verfolger Frédéric Vervisch. Beim finalen Rennwochenende in Russland werden noch 60 Punkte vergeben.Im Anschluss an seinen Triumph auf dem Adria International Raceway sagte Ehrlacher: „Der Start war sehr gut und ich konnte die Führung in die erste Kurve hinein verteidigen. Dann habe ich ein paar Runden die Symphonie gespielt, die ich spielen musste, wodurch wir das Rennen nachhause bringen konnten. Darüber freue ich mich riesig und ich kann dem Team gar nicht genug dafür danken, dass sie mir so ein tolles Auto zur Verfügung gestellt haben, mit dem ich jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe, pushen kann. Ich bin wirklich zufrieden mit der Arbeit, die wir alle zusammen leisten.“ HIER klicken für den Meisterschaftsstand nach 14 von 16 Rennläufen.