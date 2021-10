Nach seinen Heimrennen im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) trägt Yann Ehrlacher weiterhin die blaue Jacke des von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader.

Der Fahrer aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co beendete die beiden actiongeladenen Rennen auf dem Circuit Pau-Arnos auf den Plätzen acht und fünf. Damit hat er nur noch 16 Punkte Vorsprung auf Jean-Karl Vernay.



„Es waren zwei harte Rennen“, sagte Ehrlacher, der im zweiten Rennen 0,073 Sekunden vor dem „WTCR-König“ von 2019, Norbert Michelisz, ins Ziel kam. „Ich bin wirklich froh, dass ich die Punkte geholt habe. Der Abstand ist kleiner geworden, aber wir führen die Meisterschaft immer noch an. Dennoch müssen wir noch intensiver vor den beiden letzten Rennwochenenden arbeiten.“



Das nächste Rennwochenende des WTCR findet vom 5. bis 7. November auf dem Adria International Raceway in Italien statt.

WTCR RENNBERICHT: VERNAY SICHERT SICH DEN SIEG BEIM HEIMSPIEL IN FRANKREICH VOR 3 STUNDEN

WTCR MATTIAS EKSTRÖM IST DER ERSTE „KÖNIG“ DER PURE-ETCR-RENNSERIE VOR 4 STUNDEN