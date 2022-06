Yann Ehrlacher hat mit seinem zweiten Platz im ersten Rennen in Ungarn zurück zu der Form gefunden, mit der er im vergangenen Jahr seinen zweiten Titel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) eingefahren hatte.

Der Fahrer aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co ließ in der Mitte des Rennens alle Zweifel hinter sich und jagte dem vor ihm fahrenden Nathanaël Berthon. Letztendlich konnte er in der Schlussphase des ersten Rennens an seinem Landsmann vorbeigehen.



„In der Mitte des Rennens habe ich auf einmal Vibrationen bekomme, weswegen ich die Befürchtung hatte, dass ich es nicht schaffe würde“, sagte Ehrlacher. „Ich habe mich dann ein wenig zurückfallenlassen und gemerkt, auch Nath hat in einigen Kurven Probleme. Darum entschied ich mich, in den letzten Runden einen Überholversuch zu starten, was mir ja dann auch gelungen ist. Vielen Dank an Nath für dieses schöne Rennen.“



„Es war ein wirklich gutes Wochenende und ich habe mich sehr über diesen Platz gefreut. Wir hatten die Pace und haben das Beste aus unseren Chancen gemacht.“



Dank der Ergebnisse aus Ungarn hat sich Ehrlacher auf Rang vier in der Meisterschaft vorgearbeitet. Sein Abstand auf den amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader beträgt 22 Punkte.

