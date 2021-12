Yann Ehrlacher, der amtierende „König“ des WTCR, setzt seine Siegesserie auch auf dem Eis fort.

Nachdem er in diesem Jahr seinen zweiten Titel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) eingefahren hatte, feierte der Franzose am Samstag in Andorra seinen ersten Sieg in der e-Trophée Andros Eisrennserie 2021/22.



Zweiter wurde der ehemalige WTCR-Fahrer Aurélien Panis und Platz drei ging an Dorian Boccolacci.



Die e-Trophée Andros wird in Isola 2000 vom 7. bis 8. Januar in Frankreich fortgesetzt.







Foto: Tropheeandros.com

Ad

WTCR NÉSTOR GIROLAMI BAUT SEINE SIEGESSERIE IM WTCR AUS VOR 20 STUNDEN

WTCR JEAN-KARL VERNAY BEWEIST SEINEN KAMPFGEIST GESTERN AM 13:00