Yann Ehrlacher geht nach einem schwierigen Start in den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2022 mit neuem Selbstvertrauen in das Rennwochenende in Spanien.

Nach seinem Titelgewinn 2021 musste der amtierende „König“ des WTCR bis zum ersten Rennen in Ungarn auf sein erstes Podium der Saison warten.



Dank eines beeindruckenden Qualifyings und einer starken Punkteausbeute in Rennen 2 erzielte Ehrlacher beim Rennwochenende auf den Hungaroring insgesamt 41 Punkte, wodurch er seinen Rückstand auf dem amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Mikel Azcona auf 18 Zähler verkürzte.



„Ich habe den Rückstand in Ungarn verkürzt und mir das Selbstvertrauen zurückgeholt. Wir haben eine gute Pace“, sagte Ehrlacher. „Dieses Wochenende wird aufgrund des zusätzlichen Gewichtes und der hohen Temperaturen wieder schwieriger für uns. Dennoch wollen wir Punkte, Punkte und Punkte. Wir müssen weiter pushen.“

