Yann Ehrlacher gewann in der Saison 2021 seinen zweiten Titel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Mit diesem Erfolg inspirierte er zwei junge WTCR-Fahrer, die das Potenzial haben, seinen Erfolgen in Zukunft nachzueifern.

Luca Engstler (21 Jahre) und Gilles Magnus (22 Jahre) belegten in der vergangenen Saison den ersten und den zweiten Platz in der WTCR-Juniorenwertung. Dabei trennte sie nach dem finalen Rennen in Russland nur ein Punkt.



Im Anschluss schwärmten beide über Yann Ehrlacher aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co, der sich mittlerweile als Spitzenpilot im weltweiten Tourenwagensport etabliert hat, obwohl er erst im vergangenen Juli 25 Jahre alt geworden war.



„Was er in den vergangenen zwei Jahren geleistet hat, ist enorm“, sagte Luca Engstler, der 2021 für das Team Engstler Hyundai N Liqui Moly antrat und sich sein erstes Podium im WTCR sicherte. „Er hat in den vergangenen zwei Jahren den besten Job von allen gemacht. Dafür ziehe ich meinen Hut. Eines Tages möchte ich in seine Fußstapfen treten. Er ist eine tolle Saison gefahren. Es mag vielleicht ein wenig verrückt klingen, weil ich nur vier Jahre jünger bin als er, aber ich kann eine Menge von ihm lernen.“



Gilles Magnus aus dem Team Comtoyou Audi Sport gewann in der vergangenen Saison sein erstes WTCR-Rennen. Über Yann Ehrlacher sagte er: „Ich weiß, dass es langsam zu einem Klischee wird, und ich denke, Yann hat in den vergangenen zwei Jahren genug Komplimente bekommen, aber er hat es sich auch absolut verdient. Diese Jungs sind auf einem anderen Niveau und wir müssen das akzeptieren und von ihnen lernen. Aber Yann hat einen großartigen Job gemacht. Mit 25 Jahren zwei Titel zu gewinnen, ist beeindruckend.“

