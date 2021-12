Yann Ehrlacher nahm am Donnerstagabend an der Preisverleihung der FIA in Paris teil. Dabei wurde ihm die Trophäe für den Sieg im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) überreicht.

Eigentlich war dem 25-jährigen die Trophäe seit dem Ende des WTCR-Wochenendes in Russland im vergangenen Monat sicher. Doch es ist Tradition, dass das Meisterschaftsergebnis bis zu der mit Stars gespickten Veranstaltung im Carrousel du Louvre als vorläufig eingestuft wird.



Die Feier, die von den Fernsehmoderatoren Julien Fébreau und Nicki Shields moderiert wurde, war der letzte Auftritt von Jean Todt als FIA-Präsident, dessen Amtszeit nach 12 Jahren endet.



Der Franzose Ehrlacher ist der Sohn der ehemaligen Rennfahrerin Cathy Muller und Neffe des vierfachen Gewinners der FIA-Tourenwagenweltmeisterschaft Yvan Muller, der gleichzeitig sein Teamkollege bei Cyan Racing Lynk & Co ist.



In dieser Saison, die 16 Rennen umfasste, kam Ehrlacher stets in die Top 10 und erzielte zusätzlich zwei Siege. Damit beendete der Fahrer eines Lynk & Co 03 TCR die Saison als der von Goodyear präsentierte #FollowTheLEader mit einem Vorsprung von 28 Punkten auf Frédéric Vervisch aus dem Team Comtoyou Audi Sport.



„Der Schlüssel zum Erfolg ist die Konstanz. Aber das habe ich nicht alleine geschafft“, sagte Ehrlacher. „Das Team hat mir ein großartiges Auto zur Verfügung gestellt und dafür möchte ich mich bei ihnen bedanken. Es benötigt sehr viel Arbeit, um ein Auto überhaupt auf die Rennstrecke zu bringen, weswegen sie schon sehr früh im Jahr begonnen haben. Deswegen nochmals vielen Dank an mein Team und an meine Teamkollegen. Besonders Yvan habe ich viel zu verdanken. In einer Saison gibt es viele Höhen und Tiefen, doch wir haben es geschafft, immer in die Top 10 zu kommen. Dennoch kann es auch schnell wieder schlechter laufen. Aber letztendlich habe ich es geschafft, den Pokal nachhause zu holen. Vielen Dank dafür. Die Unterstützung, die wir aus China bekommen haben, war sehr wichtig für uns und wir werden das für die kommende Jahre beibehalten.“



Jean-Karl Vernay aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing wurde Dritter in der Fahrermeisterschaft, während sich sein Teamkollege Luca Engstler den WTCR-Juniorentitel mit einem Punkt Vorsprung auf Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport) und Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy) sicherte.



Die Teammeisterschaft entschied Cyan Racing Lynk & Co für sich. Dabei setzten sie sich gegen Comtoyou Team Audi Sport und Cyan Performance Lynk & Co durch. Für die schwedische Mannschaft nahm Fredrik Wahlén, der CEO von Cyan Racing, die Auszeichnung in Paris entgegen.



Die WTCR-Trophy-Meisterschaft, bei der nur unabhängige Fahrer, ohne direkte finanzielle Unterstützung einer Kundenrennmarke antreten dürfen, ging in diesem Jahr an Gilles Magnus. Der Belgier verwies dabei Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) und Bence Boldizs auf die Plätze zwei und drei.



Die neue Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) startet mit dem Rennwochenende in der Tschechischen Republik, welches vom 9. bis 10. Oktober auf dem Autodrom Most ausgetragen wird.

