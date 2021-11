Der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher, hat vor dem Rennwochenende in Russland an einer Umweltaktion teilgenommen.

Der Franzose pflanzte einen Olivenbaum im Ornithologischen Naturpark in der Imeretinskaya-Niederlassung von Sotschi. Durch das Pflanzen von Olivenbäumen am Veranstaltungsort setzen die Fahrer ein Zeichen und tragen mit Unterstützung von ANO Rosgonki, der Organisation, die das Autodrom von Sotschi betreibt, zur Ökologie der Region außerhalb der Rennstrecke bei.



„Ich habe das schon als Kind gemacht, einfach um zu helfen. Aber tun wir so, als wäre es das erste Mal“, sagte der 25-jährige Fahrer aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co.



„Ich habe früher in Südfrankreich gelebt, wo es an einigen Orten große Parks mit Olivenbäumen gibt. Dort habe ich immer Oliven gepflückt, um daraus Olivenöl zu machen.“



Auf die Frage, ob er Oliven mag, antwortete Ehrlacher: „Ja, und deshalb ist es umso besser, dass ich diese Art von Baum pflanzen konnte.“



Ehralchers Baum wird neben den Bäumen wachsen, die bei früheren Gelegenheiten von einigen der prominentesten Namen des russischen Motorsports gepflanzt wurden: dem langjährigen Formel-1-Piloten Daniil Kvyat und dem Nachwuchspiloten Robert Shwartzman, dem Sieger der Formel 3 2019.



„Mit Shwartzman und Kvyat an der Seite von zwei großen Persönlichkeiten des Motorsports zu stehen, fühlt sich wirklich gut an“, fügte Ehrlacher hinzu.

