Yann Ehrlacher sichert sich beim zweiten Rennen in Frankreich im aller letzten Moment den fünften Platz und einen weiteren Punkt in der Meisterschaft. Dieser Zähler könnte am Ende der Saison noch wertvoll werden, wenn der Franzose seinen Titel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) verteidigen will.

Ehrlacher lieferte sich aus der letzten Kurve heraus ein Beschleunigungsduell mit Norbert Michelisz und überholte den Ungarn knapp vor der Ziellinie.



Damit beendete er die Veranstaltung mit einem Vorsprung von 16 statt 15 Punkten als Goodyear #FollowTheLeader.



„Es waren zwei harte Rennen“, sagte der Fahrer aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co nach dem zweiten Rennen in seiner Heimat Frankreich. „Ich bin wirklich froh, dass ich die Punkte geholt habe. Der Abstand ist kleiner geworden, aber wir führen die Meisterschaft immer noch an. Dennoch müssen wir jetzt noch intensiver vor den beiden letzten Rennwochenenden arbeiten.“



Norbert Michelisz aus dem Team Der BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse lag auf Platz drei, als er aufgrund eines Reifenschadens gegen Ende des Rennens langsamer wurde.



„Es war ein harter Kampf, die anderen Autos am Ende des Rennens hinter mir zu halten“, erklärte der Ungar. „Ich bin enttäuscht, nicht auf dem Podium zu stehen. Dennoch habe ich eine gute Leistung gezeigt und wichtige Punkte geholt.“

