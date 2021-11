Der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Yann Ehrlacher wird „auf der Hut sein“, um der erste Doppelsieger des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) zu werden.

Der Franzose geht in das Rennwochenende in Italien mit 16 Punkten Vorsprung auf Jean-Karl Vernay, der momentan zweiter in der Meisterschaft ist.



„Obwohl wir das erste Mal in der Adria fahren, denke ich, dass wir eine starke Performance zeigen werden“, sagte der Fahrer eines mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co. „Wir müssen immer auf der Hut sein und in jeder Session am absoluten Limit fahren. Wir führen zwar die Meisterschaft an, aber es gibt noch einige Fahrer, die das Blatt in den letzten Rennen zu ihren Gunsten wenden können. Ich fokussiere mich also darauf, Rennen zu gewinnen und ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen.“

