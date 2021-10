Yvan Muller ist der Meinung, dass ihn der Podiumsbesuch beim Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Frankreich geholfen hat, über die Enttäuschung des verpassten Sieges hinwegzukommen.

Der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der FIA Tourenwagenmeisterschaft sicherte sich die Poleposition bei seinem ersten Einzug in das Q3-Shootout in dieser Saison. Doch er konnte die Pole im zweiten Rennen in Frankreich nicht in einen Sieg ummünzen.



Der Franzose, der einen mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR fährt, schied aufgrund einer Kollision im ersten Rennen aus, nachdem er von Rang neun gestartet war. Doch sein Team Cyan Racing schaffte es, das Auto rechtzeitig für das zweite Rennen, das Muller von der Pole aus in Angriff nehmen würde, zu reparieren.



Dennoch verpasste die französische Legende seinen neunten WTCR-Sieg auf dem Circuit Pau-Arnos.



„Nach der ersten Kurve war das Rennen entschieden“, sagte er. „Wir wissen, dass wir der Start eine unserer Schwachstellen ist und ich kam auch in diesem Rennen schlecht weg. Daran müssen wir arbeiten. Jean-Karl Vernay überholte mich bereits vor der ersten Kurve. Danach war es vorbei. Ich habe dann zwei Runden lang versucht, die Position zurückzuerobern. Aber dann sagte ich mir: „Ok, verhalte deinen Vorsprung. Bleibe außerhalb der Dirty-Air und fahre einfach so weiter.“ Dennoch bin ich natürlich enttäuscht, dass es nach der Poleposition nicht für einen Sieg gereicht hat. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass wir nach dem ersten Rennen froh sein können, überhaupt auf dem Podium zu stehen. Gratulation an meine Jungs. Sie haben einen hervorragenden Job gemacht. Ohne sie hätten wir es im zweiten Rennen nicht mal in die Startaufstellung geschafft.“

