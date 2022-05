Nachdem Yvan Muller das Qualifying beim Rennwochenende in Deutschland auf Platz zehn beendet hat, steht der Franzose morgen im zweiten Rennen auf der Nordschleife auf der Reversed-Grid-Poleposition.

Neben ihn in der ersten Startreihe steht Norbert Michelisz aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse, der im Qualifying Neunter geworden ist.



Aus der zweiten Reihe startet der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader Néstor Girolami aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Der Honda Pilot sicherte sich im Qualifying Platz acht. Neben ihn steht der Audi RS3 LMS von Nathanaël Berthon.



Das erste Rennen in Deutschland beginnt am Samstag um 10:00 Uhr. Rennen 2 folgt im Anschluss um 12:35 Uhr.

