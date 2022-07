Dank eines zehnten Platz beim Qualifying des FIA Tourenwagen-Weltcups in Portugal steht Yvan Muller in einem 100. Rennen im WTCR auf der Reverse-Grid-Pole.

Der Franzose, der zu den drei Fahrern gehört, die bisher an jedem WTCR-Rennen teilgenommen haben, steht im zweiten Rennen zusammen mit Attila Tassi, der in seinem Honda Civic TCR Neunter im Qualifying geworden ist, in der ersten Startreihe.



Der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader, Mikel Azcona, lauert nach seinem achten Platz im Qualifying direkt dahinter. Komplettiert wird die zweite Startreihe von Rob Huff und seinem Cupra Leon Competición.



Neben Muller haben bisher nur sein Neffe und der amtierende "König" des WTCR, Yann Ehrlacher, sowie sein Lynk-Co-Kollege, Thed Björk, an jedem WTCR-Rennen teilgenommen



Das erste Rennen in Portugal startet am Sonntag um 14:10 Uhr deutscher Zeit. Rennen 2 folgt um 18:15 Uhr.

