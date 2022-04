Mit einer neuen Fahrerpaarung will Zengő Motorsport im FIA Tourenwagen-Weltcup (2022) weitere Erfolge einfahren.

Nach der Saison 2021, die das Team mit einem Doppelsieg abgeschlossen hatte, hat man sich dazu entschieden, nur noch zwei statt bisher vier Autos im WTCR einzusetzen. Nun wurden auch die beiden Fahrer bekanntgegeben. An der Seite des ehemaligen Tourenwagenweltmeisters Rob Huff wird Dániel Nagy für Zengő Motorsport antreten. Während Huff bereits letztes Jahr für das Team gefahren ist, wurde Nagy neu rekrutiert. Beide werden jeweils einen Goodyear-Reifen ausgestatteten CUPRA Leon Competición pilotieren.



Nächste Woche (7./8. Mai) startet die Saison 2022 mit dem WTCR-Rennwochenende in Frankreich auf dem Stadtkurs in Pau. Bei Zengő Motorsport blickt man den ersten Rennen zuversichtlich entgegen.



"Ich möchte nicht verkünden, dass wir was erreichen werden, das wird sich erst am Ende der Saison zeigen, aber wir sind sehr zuversichtlich dank unserer beiden Fahrer, Rob Huff und Dani Nagy", sagte Teamchef Zoltán Zengő. Wir haben Erfahrung, Talent und das Wissen von Huffy. Er kann alles aus dem Auto herausholen und gleichzeitig Dani motivieren und ihm dabei helfen, zu wachsen und sich auf der Strecke durchzusetzen. Wir glauben, mit einem ehemaligen Champion und einem jungen ungarischen Talent eine gute Fahrerpaarung zu haben."



Dass Zengő ein gutes Gespür für talentierte Fahrer hat, hat er bereits mit Norbert Michelisz bewiesen. Der "König des WTCR" von 2019 wurde von ihm entdeckt. Für 2022 hat der Ungar eine klare Vision: "Wir wollen uns auf das konzentrieren, was wir uns in den letzten beiden Jahren erarbeitet haben und beweisen, dass Sotschi keine Ausnahme war. Wir können nun die Ressourcen von ehemals vier Fahrzeugen auf zwei Autos konzentrieren. Das sollte ein erheblicher Vorteil sein."



Optimismus dank starken Saisonabschluss 2021 bei Rob Huff



Der 42-jährige Brite, der 2012 den WTCC-Titel gewann, hat bisher drei WTCR-Siege einfahren können – darunter auch das letzte Rennen der vergangenen Saison. Dementsprechend zeigt sich Huff vor dem Saisonstart zuversichtlich: "Das Sprichwort: Man ist nur so gut wie sein letztes Rennen ist wahr und wir haben die beiden letzten Rennen gewonnen. Aber Zoltán und ich sind erfahren genug, um zu wissen, dass uns ein schwieriger Saisonstart bevorsteht, weil sich so viele Dinge hinter den Kulissen erst spät zusammengefügt haben. Dennoch gibt es nicht, was wir nicht erreichen können."



"Wir glauben an das Auto und an unsere Fähigkeiten. Unsere Aufgabe ist es jetzt, in den ersten Rennen unser Bestes zu geben und anschließend darauf aufzubauen. Aber der WTCR ist eine Weltmeisterschaft. Wir treten hier gegen die besten Fahrer und Teams auf den anspruchsvollsten Strecken der Welt an. "



"Es ist nie einfach. Aber das Team und ich, wir glauben an uns und wir werden alles dafür tun, dass auch auf der Strecke zu zeigen."



Nagys Geduld wird mit seiner ersten WTCR-Saison belohnt



Nach seinem ersten Einsatz im WTCR beim Rennwochenende in Ungarn 2018, bei dem Nagy als Wildcard-Fahrer ein Podium erzielt hat, bekommt er jetzt die Chance, sein Können über eine volle Saison unter Beweis zu stellen.



Für diese Aufgabe hat sich der 24-jährige im vergangenen Jahr in der PURE-ETCR-Rennserie beworben, die er auch für das Team Zengő Motorsport bestritt. "Ich habe in den letzten Jahren auf die Chance gewartet, eine volle Saison im WTCR bestreiten zu können. Doch leider wurde ich immer enttäuscht, weswegen ich mir gesagt habe, wenn sich dieses Jahr keine Gelegenheit auftut, werde ich es nicht weiterversuchen. Dann erhielte ich einen Anruf von meinem guten Freund, Zoltán Zengő, der mich fragte, ob ich mich seinem Team und Rob Huff anschließen würde, um seinen Traum, ungarische Ingenieure und junge Fahrer an die Weltspitze im Tourenwagensport zu bringen, fortzusetzen und ich sagte ja."



"Rob war immer nett zu mir, auch als ich in der WTCC in einem alten Auto nur hinterherfuhr. Er ist eine große Hilfe und es ist eine wunderbare Chance, von einer Tourenwagen-Legende wie ihm zu lernen. Das bedeutet mir sehr viel und wird mir hoffentlich helfen, meine Lernkurve fortzusetzen, die wir vor ein paar Jahren begonnen haben."



"Mein Ziel ist es, mindestens ein Rennen zu gewinnen, aber Motorsport ist nie einfach, und sicherlich müssen wir am Anfang vorsichtig sein, um das Auto, die Reifen und einige der Rennstrecken besser kennen zu lernen. Ich möchte das Gefühl haben, dass wir alles getan haben, was möglich war."

