Frederic Vervisch feierte im FIA-Tourenwagen-Weltcup (WTCR) sein Comeback nach seinem Start im Jahr 2019. Mit der Bestzeit im zweiten Freien Training beim Deutschland-Rennen der WTCR machte er unter kniffligen Nass-Trocken-Bedingungen auf der Nürburgring-Nordschleife auf sich aufmerksam.

Nach der trockenen ersten Session zwang das 40-minütige Training am frühen Abend die Teams und Fahrer dazu, eine Mischung aus Slick- und profilierten Goodyear-Regenreifen auszuprobieren, um den optimalen Grip auf dem großartigen 25,378 km langen Kurs zu finden.



Norbert Michelisz, der WTCR-Meister von 2019, legte mit einer Zeit von 9.46,949 Minuten in seinem BRC-Hyundai von N LUKOIL Squadra Corse Hyundai das Tempo vor, bevor Vervisch seine Marke übertraf. Der Belgier fuhr in seinem Audi RS 3 LMS von Comtoyou Team Audi Sport eine Runde von 9.44,908 Minuten, kam dann aber von der Strecke ab.



Sein Teamkollege und FIA-WTCR-Junioren-Titelanwärter Gilles Magnus hatte Pech, als er kurz vor der langen Döttinger-Höhen-Geraden in eine Leitplanke krachte. Zur Bergung seines Autos mussten doppelte gelbe Flaggen geschwenkt und eine Code-60-Phase ausgerufen werden.



Vervischs Zeit blieb bis zum Ende der Session das Maß aller Dinge, denn er lag 0,876 Sekunden vor dem Lokalmatador Luca Engstler in seinem Hyundai Elantra N TCR von Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. Wie schon in der ersten Session waren alle fünf Kundensportmarken in den Top 10 vertreten.



"Es war auf jeden Fall sehr schwierig", sagt Engstler. "Es ging darum, Risiken einzugehen, und ich mag es nicht, im Training Risiken einzugehen! Im Qualifying morgen wird es darum gehen, wer als Letzter auf der Strecke ist. In dieser Session war ich auf Slicks unterwegs und habe Esteban Guerrieri überholt, der auf Regenreifen unterwegs war, aber dann kam er wieder an mir vorbei. Es fühlt sich an wie eine Rallye."



Hinter den führenden Audi und Hyundai landete Michelisz als Drittschnellster vor dem schnellsten der Honda Civic Type R TCR von ALL-INKL.DE Münnich Motorsport von Tiago Monteiro. Santiago Urrutia war in seinem Lynk Co. 03 TCR von Cyan Performance Fünftschnellster vor dem besten Audi RS 3 LMS: Tom Coronels Einsatz im Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Yvan Muller machte seinen Crash am Ende der ersten Session wieder gut und fuhr im Lynk Co. 03 TCR von Cyan Racing die siebtschnellste Zeit vor Jean-Karl Vernay, der in seinem neuen Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team seine ersten Runden auf der Nordschleife an diesem Wochenende drehte. Der Honda von Attila Tassi und der CUPRA Leon Competicion von Zengo Motorsport von Mikel Azcona rundeten die Top-10 ab.



Rob Huff, ein weiterer WTCR-Rückkehrer, belegte an seinem ersten Wochenende als Fahrer für Zengo Motorsport Platz elf. Er führte im ersten Training vor dem Pace-Setter und Meister der WTCR Yann Erhlacher, dem Audi von Nathanael Berthon, dem Honda von Guerrieri und dem BRC-Hyundai von Gabriele Tarquini.



Der Anwärter auf den FIA-WTCR-Junioren-Fahrertitel, Andreas Bäckman, belegte bei seinem ersten Wochenende im Hyundai von Target Competition Platz 17, seine Schwester Jessica lag zwei Plätze weiter hinten. Jordi Gene, in seinem Zengo-Motorsport-CUPRA, trennte sie auf Platz 18.



Das Qualifying zum Deutschland-Rennen des WTCR findet am Freitag um 14:05 Uhr Ortszeit statt.

