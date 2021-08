Am 21. August 2004 verpfiff Schiedsrichter Robert Hoyzer in der ersten Runde des DFB-Pokals den Hamburger SV gegen den damaligen Regionalligisten Paderborn. Hoyzer stand, wie sich später herausstellte, in Diensten des Kroaten Ante Sapina. Sapina gilt als Drahtzieher des 2005 ans Tageslicht gekommenen Wettskandals, bei dem mehrere Spiele in Europa verschoben wurden.

Zunächst lief aus Sicht des Bundesligisten alles wie gewünscht. Nach 30 Minuten führten die Gäste aus der Hansestadt mit 2:0. Dann fiel in der 35. Minute Thijs Waterink im Strafraum zu Boden. Hoyzer zeigte trotz aller Proteste sofort auf den Elfmeterpunkt.

Waterink war nach Aussage Hoyzers ebenfalls am Betrug beteiligt. "Mach mal was, den Rest erledige ich", habe er zu dem Spieler gesagt, gab Hoyzer später zu Protokoll. Emile Mpenza, der nach dem Elfmeterpfiff den Schiedsrichter beschimpfte, wurde vom Platz gestellt. "Das kam mir sehr gelegen, war aber gerechtfertigt", so Hoyzer.

Zwei reguläre Tore sorgten dafür, dass die Paderborner mit 3:2 gegen zehn Hamburger in Führung gingen. Ein weiterer Elfmeter für die Gastgeber, diesmal nach einem ebenfalls sehr zweifelhaften Foul an Löbe, sorgte für die Entscheidung. Mit 2:4 musste sich der HSV dem Außenseiter beugen.

Ende Januar 2005 legte Hoyzer ein Geständnis ab. Der damals 25-Jährige wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt. Trotz des erwiesenen Betrugs gab es kein Nachholspiel, da schon mehrere Runden im Pokal absolviert wurden. Der HSV erhielt eine Entschädigung in Höhe von 500.000 Euro.

Robert Hoyzer Fotocredit: Imago

