Sie beendete ihre Karriere, wie sie sie begann: Mit einem Olympiasieg. Am 10. August 1984 gewann Ulrike Meyfarth bei den Spielen in Los Angeles zum zweiten Mal Gold im Hochsprung.

Der Aufstieg der Frankfurterin in die Weltspitze verlief kometenhaft. Mit einer Bestleistung von 1,85 Meter reiste die damals 16-Jährige 1972 zu den Olympischen Spielen in München an. Im Finale überquerte sie 1,92 Meter und sicherte sich sensationell die Goldmedaille.

Im Anschluss musste sich die Hochspringerin durch eine Talsohle kämpfen. Die Konkurrenz zog davon, in Montreal 1976 schied Meyfarth bereits in der Qualifikation aus. Die Spiele von Moskau 1980 verpasste sie wegen des Boykotts der Bundesrepublik Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie allerdings bereits wieder Anschluss zur Weltspitze gefunden.

Es folgten die goldenen Jahre in Meyfarths Karriere. Sie wurde Europameisterin 1982 in Athen, holte WM-Silber in Rom 1983 und sprang im gleichen Jahr in London mit 2,03 Meter Weltrekord. Am Abschluss stand 1984 schließlich die Krönung in Kalifornien. Meyfarth flog über 2,02 Meter und wurde wieder Olympiasiegerin.

Die Athletin macht kein Geheimnis daraus, dass ihr der Erfolg von Los Angeles wichtiger ist als der Titel vor Heimpublikum in München. "München 1972, da war ich 16, da war das eine überraschende Leistung und ein überraschender Sieg. Es ist viel schwieriger, eine Leistung wie in Los Angeles über Jahre hinweg aufzubauen", sagte sie im Interview mit der "Sporthilfe".

Von 1981 bis 1984 war Meyfarth viermal in Folge Sportlerin des Jahres in der Bundesrepublik Deutschland. Zudem wurde sie zur Welt-Hochspringerin des 20. Jahrhunderts gewählt.

