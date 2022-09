Am 7. September 1980 standen sich John McEnroe und Björn Borg in einem der denkwürdigsten US-Open-Endspiele aller Zeiten gegenüber. Es war die Neuauflage eines weiteren großen Finals zwischen den beiden Tennis-Stars. In Wimbledon bezwang der Schwede den US-Amerikaner in fünf Sätzen.

Auch im Halbfinale von Flushing Meadows mussten beide bereits über die volle Distanz gehen. Borg schlug den Südafrikaner Johan Kriek 4:6, 4:6, 6:1, 6:1 und 6:1. McEnroe setzte sich 6:4, 5:7, 0:6, 6:3 und 7:6 gegen seinen Landsmann Jimmy Connors durch.

Ad

Der damals 21-jährige McEnroe fuhr als Titelverteidiger nach New York. Der drei Jahre ältere Borg hatte zuvor die French Open und Wimbledon gewonnen und sich Chancen auf den Jahres-Grand-Slam ausgerechnet. Die Australian Open fanden in jenem Jahr im Dezember statt.

Special Kein Tag wie jeder andere: Djokovic schießt Linienrichterin ab UPDATE GESTERN UM 22:51 UHR

Bereits der erste Durchgang versprach einiges. Borg servierte zweimal zum Satzgewinn, konnte aber beide Spiele nicht durchbringen. McEnroe gewann den Satz schließlich im Tiebreak. Im zweiten Durchgang schien die Gegenwehr des Schweden gebrochen. McEnroe entschied den Satz mit 6:1 für sich.

Aber wer mit einem schnellen Ende der Partie gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Borg kämpfte sich in das Match zurück, gewann den dritten Satz im Tiebreak und den vierten 7:5.

Beim Stand von 3:3 im fünften Durchgang hatte der Schwede dann aber Probleme mit dem ersten Aufschlag. McEnroe nutzte das zu entscheidenden Break und gewann den Durchgang schließlich mit 6:4. "Beim Handshake am Netz habe ich gesehen, dass er verzweifelt war", sagte McEnroe später über seinen Gegner.

John McEnroe 1982 Fotocredit: Imago

Special Kein Tag wie jeder andere: Meyfarth fliegt zu Gold UPDATE GESTERN UM 22:31 UHR