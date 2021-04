Publiziert 21/04/2021 Am 12:19 GMT

"Als Teil der deutschen Nationalmannschaft sind wir für viele jüngere Sportlerinnen auch ein Vorbild und möchten ihnen eine Möglichkeit aufzeigen, wie sie sich auch in einer anderen Bekleidungsform ästhetisch präsentieren können, ohne sich unwohl zu fühlen", sagte die Kölnerin.

Der Aktion werden sich auch die beiden Stuttgarterinnen Elisabeth Seitz und Kim Bui anschließen, die erst am Abend (18.30 Uhr) zu ihrem Qualifikationswettkampf antreten. Sie wollen im Mehrkampf-Finale am Freitag (13.30 Uhr) in einem ähnlichen Dress wie Teamkollegin Voss starten.

Während Voss am Schwebebalken nach zwei Stürzen ausgeschieden ist, darf sie beim Sprung mit einer Gesamtnote von 13,516 Punkten noch auf eine Finalqualifikation am Samstag (13.30 Uhr/ARD) hoffen. Für den Mehrkampf war die 21-Jährige nicht gemeldet worden.

EN-Neuling Emma Malewski (Chemnitz) musste erwartungsgemäß Lehrgeld zahlen. Die 16 Jahre alte Schülerin hatte nach ihrem vier Durchgängen kaum noch Hoffnungen, am Freitag noch einmal im Mehrkampf starten zu dürfen.

