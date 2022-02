"Es ist ein Name, der das Gewicht und die Bedeutung hat, die einer 90 Jahre alten Franchise angemessen sind", sagte Teampräsident Jason Wright.

Der Klub aus der US-Hauptstadt hatte auf Druck der Gesellschaft und von Sponsoren im Juli 2020 den lange umstrittenen Namen "Redskins" nach acht Jahrzehnten abgelegt. Für die Übergangszeit entstand die neutrale Bezeichnung "Football Team".

Ad

Wright hatte am Dienstag in einem längeren Brief auf der Homepage der traditionsreichen NFL-Franchise den Namenswechsel angekündigt.

American Football Tom Brady: Seine Rekorde für die Ewigkeit VOR 13 STUNDEN

Wright erklärte, die von vielen Fans favorisierte Benennung "Wolves" oder "RedWolves" sei aus lizenzrechtlichen Gründen schwierig. Auch deshalb fiel die Wahl auf Commanders.

Ehemalige Cleveland Indians heißen jetzt Guardians

Die früheren Cleveland Indians aus der Major League Baseball (MLB) hatten 2021 nach mehr als 100 Jahren die Umbenennung in Guardians bekannt gegeben. Indigenen-Organisationen und andere Kritiker hatten den vorherigen Namen als rassistisch gebrandmarkt.

Wegen der großen Kritik hatte der Klub zuvor bereits sein Maskottchen "Chief Wahoo" abgeschafft, eine Indianer-Karikatur.

Das könnte Dich auch interessieren: Der GOAT tritt ab - Tom Brady beendet seine Karriere

Tom Brady: Seine Rekorde für die Ewigkeit

NFL Coach Flores verklagt NFL wegen Rassismus: "Wie auf einer Plantage" VOR 18 STUNDEN