Die Entscheidung über den Ausrichter fällt im Dezember.

Die NFL hat sich Berichten zufolge verpflichtet, weiterhin mehrere Spiele pro Jahr nach London zu vergeben, wo am Sonntag die New York Jets im Stadion von Tottenham Hotspur auf die Atlanta Falcons (20:27) trafen.

Am kommenden Sonntag duellieren sich dort die Jacksonville Jaguars und die Miami Dolphins. Eines der künftigen Spiele außerhalb der USA soll in Mexiko-Stadt stattfinden, ein weiteres in Deutschland.

NFL Chiefs kassieren dritte Pleite - Cardinals weiter unbesiegt GESTERN AM 07:00

Jedes Team soll innerhalb von acht Jahren mindestens ein Spiel außerhalb der USA austragen. Seit 2007 wurde 28-mal in London und dreimal in Mexiko gespielt.

Das könnte Dich auch interessieren: NFL-Coach Gruden tritt nach Mail-Skandal zurück

(SID)

American Football Dresden besiegt Schwäbisch Hall im German Bowl 09/10/2021 AM 20:59