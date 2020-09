Am 2. Februar 2020 gewann der Chiefs-Quarterback in einem packenden Match gegen die San Francisco 49ers den Super Bowl und wurde im Anschluss zum MVP gekürt.

Sieben Monate nach dem Triumph erhielt das Team um Headcoach Andy Reid am 1. September die Super-Bowl-Ringe. Doch Mahomes hatte am Tag der Verleihung noch einen weiteren Ring in seiner Hosentasche.