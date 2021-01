Brady, der im Sommer nach 20 Jahren und sechs Titeln mit den New England Patriots gen Süden gewechselt war, spielt mit den Buccaneers am 7. Februar in Tampa/Florida als erstes Team im eigenen Stadion um die Vince Lombardi Trophy. St. Brown hätte es nach Markus Koch, Sebastian Vollmer und Mark Nzeocha als vierter Deutscher in den Super Bowl schaffen können.