Trailblazers - Colin Kaepernick: Knien gegen Rassismus und Polizeigewalt - ein Pionier der Black-Lives-Matter-Bewegung

NFL-Quarterback Colin Kaepernick hat mit seinem Kniefall am 14. August 2016 eine landesweite Protestwelle in den USA losgetreten. Durch seine Weigerung in der Saison 2016/17, sich während der amerikanischen Nationalhymne zu erheben, wurde er zum Pionier und Vorreiter im Kampf gegen strukturellen Rassismus und Polizeigewalt und somit auch der Black-Lives-Matter-Bewegung.

00:06:06, vor 11 Minuten