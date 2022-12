Bahnradsport

UCI Track Champions League: Bötticher Dritter bei Richardson-Sieg im Keirin - Lavreysen patzt

Stefan Bötticher ist mit einem dritten Platz im Keirin in den UCI Track Champions League-Abend von London gestartet. Der Sieg ging an Matthew Richardson, während Überflieger Harrie Lavreysen erstmals richtig Federn ließ: Als Vierter büßte der Niederländer wichtige Punkte ein und musste seine Gesamtführung in der Sprint League an Richardson weitergeben. Vor dem Schlussabend trennen sie zwei Punkte.

00:02:44, vor einer Stunde