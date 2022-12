Bahnradsport

UCI Track Champions League: Claudio Imhof erfährt im Siegerinterview vom Gesamtsieg

Claudio Imhof hat die Endurance League in der UCI Track Champions League in einem packenden Finale gewonnen und wusste das zunächst selbst nicht. Erst im Siegerinterview mit Hallensprecher Marc Chavet wurde dem Schweizer bewusst, was er da geschafft hatte. Vorausgegangen war ein bis zum Schluss hochspannendes Elimination-Race gegen Sebastian Mora aus Spanien. Am Ende waren beide punktgleich.

00:01:48, vor 29 Minuten