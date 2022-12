Bahnradsport

UCI Track Champions League: Valente dominiert und Archibald patzt in der Elimination

Jennifer Valente hat mit einer souveränen Vorstellung in der Elimination ihre Führung in der Ausdauer-Liga der UCI Track Champions League weiter ausgebaut. Die US-Amerikanerin setzte sich überlegen durch und machte so wichtige Punkte auf Titelverteidigerin Katie Archibald durch. Die britische Lokalmatadorin schied in London überraschend früh aus und liegt vor dem Final-Abend acht Punkte zurück.

00:12:24, vor einer Stunde