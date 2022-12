Bahnradsport

UCI Track Champions League: Van der Peet bezwingt Mitchell im Keirin und Gros geht ein

Im Keirin-Finale am vierten Abend der UCI Track Champions League in London hat Steffie van der Peet ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Niederländerin setzte sich knapp vor Sprint-Olympiasiegerin Kelsey Mitchell durch. DIe Kanadierin aber durfte sich trotzdem freuen, da sie wichtigen Boden auf die Gesamtführende Mathilde Gros gutmachte, der am Ende des Keirin die Kraft ausging.

00:00:40, vor 3 Minuten