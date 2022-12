Bahnradsport

UCI Track Champions League: Wahnsinn im Keirin! Richardson holt TCL-Titel um 0,012 Sekunden

Mit einem echen Foto-Finish ist die UCI Track Champions League 2022 zu Ende gegangen. Im alles entscheidenden Keirin-Finale setzte sich Matthew Richardson um 0,012 Sekunden gegen Harrie Lavreysen durch und sicherte sich so den Titel in der Sprint League. Stefan Bötticher wurde zum Abschluss noch einmal Dritter. Diese Position belegte der Deutsche auch in der Endabrechnung der Gesamtwertung.

00:06:06, vor 35 Minuten