Bahnradsport

Lea Sophie Friedrich souverän: Sieg im Keirin für die Weltmeisterin bei der UCI Track Champions League in London

Überlegen hat Lea Sophie Friedrich das Keirin-Finale bei der 3. Runde der UCI Track Champions League in London für sich entschieden. Die Weltmeisterin macht damit nach dem Sturz von Emma Hinze zuvor einen Sprung an die Spitze der Gesamtwertung in der Sprint League der neuen Bahnrad-Rennserie. Mit einem Punkt liegt sie nun vor ihrer Teamkollegin.

00:02:22, vor 40 Minuten