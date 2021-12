Bahnradsport

Emma Hinze schlägt Lea Sophie Friedrich im deutschen Duell im Sprint der UCI Track Champions League in London

Emma Hinze schlägt Lea Sophie Friedrich im deutschen Duell im Sprint der UCI Track Champions League in London - der Kampf um die Gesamtwertung wird zum Krimi zwischen den beiden Freundinnen: Nach dem Sturz von Hinze im Keirin-Vorlauf und dem Sieg von Friedrich in dieser Disziplin trennen beiden nur zwei Zähler vor dem abschließenden Event am Samstag.

