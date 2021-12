Bahnradsport

Die Siegerehrung für Emma Hinze & Co.: Die Krönung für die Gesamtsieger der UCI Track Champions League bei der Siegerehrung im Velodrom von London. Neben der deutschen Sprint-Queen triumphierten der Niederländer Harrie Lavreysen (Sprint Männer) und in der Endurance League die Britin Katie Archibald und Gavin Hoover aus den USA in den Klassements der Rennserie.

00:01:49, vor einer Stunde