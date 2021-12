Bahnradsport

Stefan Bötticher vs Harrie Lavreysen: Das Duell im Sprint-Finale von London bei der UCI Track Cycling Champions League geht am Ende an den Niederländer, der damit seinen Führung in der Sprint League gegenüber seinem deutschen Rivalen weiter ausbauen kann.

