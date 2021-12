Bahnradsport

UCI Track Champions League: Deutsche Duelle und ein Dominator - so liefen die Sprint-Finals mit Hinze und Friedrich

Deutsche Duelle und ein Dominator - so liefen die Sprint-Finals mit Emma Hinze und Lea Friedrich bei der UCI Track Champions League 2021. Während Hinze bei den Frauen nicht zu schlagen war, biss sich die Konkurrenz bei den Männern am Niederländer Harrie Lavreysen die Zähne aus - auch wenn Stefan Bötticher ihn zum Abschluss in London fast geknackt hätte.

00:05:25, 08/12/2021 Am 15:37