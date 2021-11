Bahnradsport

UCI Track Champions League - Emma Hinze strahlt weiter im Führungstrikot: Die Ehrung in Panevezys

Nach der zweiten Station der UCI Track Champions League im litauischen Panevezys werden wie schon beim Auftakt in Mallorca die Träger und Trägerinnen der Führungstrikots geehrt. Mit dabei ist erneut Emma Hinze, die am Samstag ihren Vorsprung in der Sprint League sogar ausbauen konnte. Die Ehrung im Video.

00:01:39, vor 40 Minuten