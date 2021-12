Bahnradsport

UCI Track Champions League: Iuri Leitao schnappt sich den Elimination-Sieg in London - mit einem starken Antritt setzt sich der Portugiese am Ende durch. Der Spitzenreiter in der Endurance League, Sebastian Mora, ist hingegen mit dem Ausgang des Rennens im Olympia-Velodrom nicht glücklich.

00:02:45, vor 29 Minuten