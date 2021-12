Bahnradsport

UCI Track Champions League: Lea Friedrich im Interview nach ihrem Sieg im Keirin in London

"Das hat so wehgetan!" Lea Sophie Friedrich verrät im Interview, wie schmerzhaft ihr Keirin-Sieg in London war. Doch nun ist sie in der Gesamtwertung vorn und führt mit einem Punkt gegen Emma Hinze im Klassement der Sprint League. Damit steigt die Spannung vor dem Sprint am Freitagabend noch weiter, bevor am Samstag die endgültige Entscheidung fällt.

