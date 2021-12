Bahnradsport

UCI Track Champions League XXL-Highlights: Alle Finals der 3. Runde in London mitr den drei deutschen Siegen

UCI Track Champions League XXL-Highlights: Alle Finals der 3. Runde in London mitr den drei deutschen Siegen im Olympia-Velodrom. Emma Hinze, Lea Friedrich und Stefan Bötticher trumpften am vorletzten Rennabend nochmals richtig auf, aber auch in den anderen fünf Rennen gab es grandiose Auftritte, wie das Solo des Schweizers Claudio Imhof im Scratch.

00:07:41, vor einer Stunde