Bahnradsport

UCI Track Cycling Champions League in London: Stefan Bötticher im Interview nach seinem Sieg im Keirin

"Das hat Spaß gemacht": Stefan Bötticher ist begeistert von der Atmosphäre nach seinem Sieg im Keirin in London bei der UCI Track Cycling Champions League. Durch den Erfolg macht er in der Gesamtwertung mächtig Boden gut. Spitzenreiter Harrie Lavreysen aus den Niederlanden wurde nur Vierter und büßte damit merklich Vorsprung ein vor dem abschließenden Event der Bahnrad-Rennserie am Samstagabend.

00:00:56, vor 22 Minuten