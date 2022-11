Am Samstag (12. November) startet die UCI Track Champions League auf Mallorca in ihre zweite Saison und macht auf ihrem Weg zum großen Finale mit dem Doppelwettbewerb im Lee Valley VeloPark im Londoner East End (2. und 3. Dezember) zuvor erstmals auch in Deutschland und Frankreich Station. Das Velodrom in Berlin ist am 19. November Austragungsort des zweiten Rennabends, ehe die Fahrer:innen eine Woche später in Paris zu Gast auf der Olympiabahn von 2024 sind.

Im vergangenen Jahr gewannen Emma Hinze, die ihren Start 2022 wegen körperlicher Erschöpfung absagen musste, und Harrie Lavreysen (Niederlande) die Sprint-Kategorie bei den Frauen und Männern. Katie Archibald (Großbritannien) und Gavin Hoover (USA) waren die ersten Gewinner der Kategorie Ausdauer. Lavreysen, Archibald und Hoover sitzen auch 2022 wieder auf dem Rad und versuchen in der zweiten Saison der UCI Track Champions League, ihre Titel zu verteidigen.

Die Stationen der UCI Track Champions League 2022 Fotocredit: Eurosport

Heimspiel für deutsche Stars im Berliner Velodrom

Aus deutscher Sicht geht mit Lea-Sophie Friedrich die frischgebackene Doppelweltmeisterin als Favoritin in die Sprintwettkämpfe. Mit Pauline Grabosch ist eine zweite Starterin des erfolgreichen Teamsprint-Trios der WM dabei. Von den deutschen Männern hat Stefan Bötticher den Sprung ins Sprinterfeld geschafft. In den Ausdauer-Wettbewerben komplettieren mit Moritz Malcharek und Lea Lin Teutenberg zwei Champions-League-Debütanten das deutsche Aufgebot. (Zur kompletten Startliste)

Tickets für das Heimspiel der deutschen Fahrer:innen am 19. November im Velodrom Berlin sind über ticketmaster.de erhältlich.

Alle Events live bei Eurosport 1 im Free-TV

Weltweit wird die UCI Track Champions League live auf discovery+*, GCN+ (global) und der Eurosport App sowie auf Eurosport 1 übertragen. In jedes Event der diesjährigen UCI Track Champions League steigt Warner Bros. Discovery mit einer 30-minütigen Vorberichterstattung ein, um die Fans auf die abendliche Action einzustimmen. Eine halbstündige Analyse sowie Interviews mit den Fahrer:innen runden die Übertragungen nach dem Live-Spektakel ab.

Harrie Lavreysen (Niederlande) im Duell mit Stefan Bötticher. Fotocredit: Eurosport

Scott Young, SVP Content & Production bei Warner Bros. Discovery Sports Europe, sagt: "Wir wollen die Geschichten der Bahnradsportler:innen das ganze Jahr über erzählen. Damit möchten wir das Bewusstsein für den Sport zwischen den olympischen Zyklen stärken und ihm dabei helfen, zu wachsen und neue Zuschauer zu erreichen.

Durch die Liveübertragung aller Rennen auf unseren Kanälen und Plattformen - einschließlich werbefreier Streamings und einer breiten Berichterstattung auf unseren Free-to-Air-Sendern, machen wir die UCI Track Champions League einem Millionenpublikum zugänglich und erwecken die Geschichten, die in dieser Serie stecken, zum Leben. In Verbindung mit aufregenden Innovationen, darunter die Vorstellung unserer allerersten Metaverse-Erfahrung für Fans bei den beiden Finalevents in London, schaffen wir neue Möglichkeiten der Interaktion mit der Serie und steigern das Engagement für den Bahnradsport."

Geballte Experten-Power bei der UCI Track Champions League

Sir Chris Hoy und Sir Bradley Wiggins - die zusammen neun olympische Goldmedaillen im Bahnradsport gewannen - bringen für die Fans in aller Welt ihr Fachwissen ein und sprechen während des Rennabends mit den wichtigsten Protagonisten. Radsport-Legende Alberto Contador unterstützt die Kollegen von Eurosport Spanien bei der Übertragung der ersten Runde der Saison auf Mallorca. In Deutschland kommentieren Ron Ringguth und Robert Bengsch die Rennen.

Eurosport-Experte Chris Hoy (r.) Fotocredit: Eurosport

Die Live-Berichterstattung über die UCI Track Champions League wird auf den digitalen Plattformen von Warner Bros. Discovery Sports verlängert. Eurosport.de berichtet von allen Events, liefert Near-Live-Videos auf der Website und über die Social-Media-Kanäle und holt die Bahnrad-Superfans darüber hinaus mit erstklassigen Analysen ab. Die User:innen von GCN+ werden in der Lage sein werden, die Action in größerer Tiefe zu konsumieren - von den Daten bis zur Analyse, von der Taktik bis zur verwendeten Ausrüstung - hier ist jeder Winkel abgedeckt.

Mit "Back on Track" hinter die Kulissen des Bahnrad-Spektakels blicken

Schon jetzt können die Fans bei discovery+*, GCN+ und mit der Eurosport App in den fünf Episoden der Dokumentationsserie “Back on Track” hinter die Kulissen der UCI Track Champions League blicken. Alle Episoden laufen zudem am Freitag, den 11. November, ab 18:15 Uhr als Einstimmung auf die erste Runde auf Mallorca bei Eurosport 1 im Free-TV. “Back on Track” beleuchtet die Action, die Rivalitäten und das Drama der ersten Saison dieser innovativen Radsportliga. Die Dokumentation folgt den besten Bahnradfahrer:innen der Welt und gibt den Zuschauern die Möglichkeit, die Protagonist:innen kennenzulernen und ihre Erfolge und Misserfolge zu erleben, während sie sich auf höchstem internationalen Niveau messen.

Die erste Runde der UCI Track Champions League findet an diesem Wochenende statt und wird am Samstag, 12. November, ab 19:00 Uhr bei discovery+, GCN+, in der Eurosport App sowie bei Eurosport 1 im Free-TV übertragen.

Metaverse - das ultimative Fan-Erlebnis bei der UCI Track Champions League

