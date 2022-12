Bahnradsport

UCI Track Champions League: Chloe Moran siegt als Ausreißerin im Scratch-Rennen in London - Archibald Dritte

Dank einer mutigen Fahrweise gewinnt Chloe Moran am Finalabend der UCI Track Champions League in London das Scratch-Rennen der Frauen. Die Australierin setzte sich zur Rennhälfte zusammen mit der Kanadierin Sarah van Dam vom Feld und setzt sich auf den letzten Metern gegen van Dam im Sprint durch. Das große Peloton kommt nicht mehr an das Duo heran. Katie Archibald wird Dritte.

