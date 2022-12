Bahnradsport

UCI Track Champions League: Harrie Lavreysen hält Matthew Richardson im Sprint in Schach und siegt in London

Am letzten Abend der UCI Track Champions League in London kommt es im Sprint-Finale der Männer zum Showdown zwischen Weltmeister Harrie Lavreysen und Matthew Richardson. Lavreysen bleibt auf der Innenbahn standhaft und zwingt seinen australischen Konkurrenten den längeren Weg zu gehen. Richardson gibt alles, kommt aber nicht mehr am Niederländer vorbei. Lavreysen gewinnt!

00:02:33, vor 9 Minuten